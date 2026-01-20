بمشاركة البيشمركة.. اجتماع أمني طارئ في بغداد لبحث التحديات الإقليمية

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من التوجيهات العسكرية في ظل الأحداث المتسارعة في الجانب السوري، تضمنت التوجيه بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة، وبمتابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم كوردستان وتقديم الدعم الكامل لها.

جاء ذلك خلال ترؤس السوداني، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور وزير الخارجية، وضم؛ القادة العسكريين والأمنيين، وممثلية إقليم كوردستان العراق في بغداد، ورئيس أركان حرس إقليم كوردستان (البيشمركة)، لمناقشة الأحداث المتسارعة على الجانب السوري والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد السوداني بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز أن "الحدود الدولية خاصة مع الجارة سوريا محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية".

وبين السوداني أن "العصابات الإرهابية ليست لديها قدرة على القيام بأية محاولة، سواء على الحدود أو داخل المدن، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد الأبطال في قواتنا الأمنية".

ووجه السوداني بـ"التعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة واستمرار المراقبة على الشريط الحدودي، وتقديم كل الدعم للأبطال المرابطين على الحدود الدولية التي تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً، خاصة مع التحصينات الكبيرة التي عملت عليها الحكومة العراقية منذ سنوات، موجهاً أيضاً بمتابعة جميع احتياجات قوات حرس إقليم كوردستان العراق وتقديم الدعم الكامل لها".

وخلص البيان إلى أن "الاجتماع تطرق إلى أهمية الاستقرار في سوريا وأن يعمل المجتمع العربي والدولي على إيجاد حلول سريعة لضمان أمن هذه الدولة، وإيقاف كل أشكال القتال والعنف داخل الأراضي السورية، كما جرى التأكيد على قيام الجهات المختصة في سوريا بإحكام السيطرة على السجون ومنع هروب العناصر الإرهابية أو الإجرامية".