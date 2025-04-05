بمساعدة والدته .. اعتقال شخص نفذ 10 عمليات سرقة في النجف

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة النجف، يوم السبت، بإلقاء القبض على متهم بتنفيذ 10 عمليات سرقة طالت ممتلكات مختلفة من بينها مصوغات ذهبية ودراجات نارية.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه بعد التحقيقات تبين أن السارق لم يكن يعمل بمفرده بل كان يتلقى دعماً مباشراً من والدته التي كانت تتولى مهمة تصريف وبيع المسروقات بعد إتمام الجرائم، وهذا التعاون بين الطرفين ساهم في استمرار نشاطهم الإجرامي لفترة قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تعقبهما والقبض عليه.

ووفقا للبيان فإنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم ووالدته وتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة لمواصلة التحقيق واتخاذ العقوبات المناسبة وفقاً للقانون.