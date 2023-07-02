بمساعدة عشيقها.. القبض على امرأة قتلت ابنتها وادعت انتحارها

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية، يوم الاحد، ملابسات جريمة قتل لفتاة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لاعلام قيادة شرطة بغداد الرصافة: "بعد ورود معلومات الى مركز شرطة حسينية المعامل بوجود حادث انتحار فتاة ضمن المنطقة، توجهت المفارز الى محل الحادث وتم اجراء الكشف الموقعي لمكان الحادث… وبعد التعمق بالتحقيق مع والدة الفتاة حيث أثيرت الشكوك تجاهها، اعترفت صراحةً بقيامها بقتل ابنتها بمساعدة عشيقها عن طريق شنقها بواسطة سلك كهربائي داخل الدار بعد مشاهدتها مع عشيقها (شقيق زوجها) بوضع (مخل للآداب)".

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون وتوقيفهم أصوليًا.

ومن جهة اخرى، تمكنت مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني من القبض على متهم لقيامه بسرقة دراجة نارية جاء ذلك خلال استنجاد احد المواطنين بالمفرزة مخبرًا بسرقة دراجته.

وأضاف أنه تم القبض على السارق ضمن قاطع المسؤولية حيث اعترف بتنفيذ اكثر من عملية سرقة.