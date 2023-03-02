بمساعدة عربية- دولية.. حملة واسعة تستهدف متسولين ومخالفين اجانب في العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن اعتقال(93) شخصاً أغلبهم من المتسولين في بغداد، و(8) مخالفين آخرين في محافظة كربلاء عبر تعاون أمني مشترك.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت، ممارسة أمنية بحق المخالفين بظاهرة التسول بمناطق متفرقة من محافظة بغداد، أسفرت عن القاء القبض على (93) مخالفاً من جنسيات عربية واجنبية مختلفة، فيما اشارت إلى "احالة جميع الملقى القبض عليهم الى مديرية شؤون الإقامة اصوليا".

من جهتها أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء عن "تمكن مفارز قسم الشرطة العربية الدولية وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات وقسم الأمن السياحي ومديرية شؤون الإقامة وجهاز المخابرات الوطني العراقي من القبض على (8) أشخاص من جنسيات أجنبية لمخالفتهم شروط الإقامة، ضمن عملياتها لملاحقة المطلوبين المخالفين"، مبينة انه "تم إحالة الأشخاص الأجانب الى قسم الإقامة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وفق السياقات القانونية".