بمساعدة امرأتين.. شخصان يقتلان شقيقهما بمنطقة الزعفرانية في بغداد

شفق نيوز/ أقدم شخصان اثنان، يوم الاثنين، على قتل شقيقهما بمساعدة امرأتين داخل منزلهما في منطقة الزعفرانية في العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان "شقيقين اثنين أحدهما منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب والثاني منتسب في الجيش، أقدما على قتل شقيقهما بمساعدة امرأتين لم تعرف صلة القرابة بينهم"، مشيرا إلى أن "القاتلين استخدما سلاح نوع كلاشنكوف داخل دارهم ضمن منطقة الزعفرانية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت جميع الأطراف لأغراض التحقيق"