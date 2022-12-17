بمساعدة ابنتها .. امرأة عراقية تقتل زوجها وتدفنه بعد حرق جثمانه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بمقتل رجل على يد زوجته بطريقة مروعة في منطقة تقع بين محافظتي النجف وكربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة أقدمت في منطقة تقع طريق (نجف _ كربلاء) على قتل زوجها واحراق جثته ودفنه دون معرفة الأسباب التي أدت لارتكاب هذه الجريمة المروعة "، لافتا إلى ان "المرأة نفذت الجريمة بمساعدة ابنتها التي عمرها دون 15 عاماً".

واضاف المصدر، ان" قوة امنية استخرجت الجثة واعتقلت الجناة، وباشرت بتحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي حادث آخر ذكر المصدر أن " خلافا على مواد بناء بين ابناء اخت مع أخوالهم بمنطقة حي السواق وسط النجف و انتهت باندلاع شجار مسلح عنيف بينهما استخدم فيه السلاح الناري والابيض".

وبين المصدر، ان "الشجار أسفر عن اصابة 3 اشقاء بجروح بليغة، نقلوا على اثرها إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة ".