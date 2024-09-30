بمختلف التهم الإرهابية والجنائية.. الأمن الوطني العراقي يكشف حصيلة عملياته لهذا الشهر

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، عن حصيلة العمليات التي نفذها خلال الشهر والجاري وأسفرت عن إلقاء القبض على 229 متهماً بالإرهاب وتجارة المخدرات والابتزاز.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه حقق خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري سلسلة من الإنجازات الأمنية البارزة في عموم محافظات البلاد شملت قضايا مختلفة.

وبين أن عملياته أسفرت عن إلقاء القبض على 42 متهماً بالإرهاب، و63 متورطاً في تجارة وترويج المخدرات، و70 مبتزاً إلكترونياً، بالإضافة إلى 54 شخصاً ينتمون إلى حركات دينية متطرفة وغيرها من العمليات النوعية.