بمحافظتين ..نزاع عشائري يودي بحياة شاب والعثور على جثة طفلة قُتلت بطريقة "بشعة"

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، صباح اليوم الخميس، بمقتل شخص مستطرق جراء نزاع عشائري في محافظة ميسان، في حين تم العثور على جثة طفلة قُتلت

وقال احد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً عشائرياً اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في ناحيـة العدل في نيسان تسبب بمقتل شاب يُدعى "م، ح".

وبيّن المصدر، أن الشاب الضحية لم يكن طرفاً في النزاع العشائري، بل كان مستطرقاً قتل بطلق ناري من أحد الأطراف المتنازعة.

في غضون ذلك قال المصدر الآخر، إنه "تمّ العثور على جثة طفلة بعمر 4 سنوات مقتولة بطريقة بشعة داخل هيكل بمنطقة التحرير في بعقوبة مركز محافظة ديالى".