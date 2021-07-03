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بمحافظتين.. مقتل مدني بالسلاح الأبيض ووفاة طفل وشاب بصعقة كهربائية

Category: أمـن

Date: 2021-07-03T07:10:35+0000
بمحافظتين.. مقتل مدني بالسلاح الأبيض ووفاة طفل وشاب بصعقة كهربائية

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمقتل مدني إثر مشاجرة بالسلاح الأبيض في العاصمة بغداد، ووفاة طفل وشاب بصعقة كهربائية في محافظة ذي قار.

وذكر أحد المصدران، لوكالة شفق نيوز، أن "مشاجرة تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء في منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد، فجر اليوم، أدت إلى مقتل مدني متأثراً بجراحه".

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، بـ"وفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات إثر صعقة كهربائية، فيما لقى  شاب اخر  يبلغ من العمر 19 عاما مصرعه أثر صعقة كهربائية خلال محاولته إصلاح سلك مولد كهرباء، في حادثين منفصلين ضمن محافظة ذي قار".

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