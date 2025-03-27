بمحافظتين .. مقتل صاحب محل ملابس طعناً وإصابة سائق مسؤول صحي بـ"طلق طائش"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بمقتل صاحب محل لبيع الملابس طعناً بالسكاكين، في وقت أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، إصابة سائق مدير مستشفى الهاشمية بعد تعرضه لـ"إطلاقات نارية طائشة" في قضاء الهاشمية جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، "بمقتل صاحب محل لبيع الملابس طعناً بالسكاكين في محلة العروبة بقضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى".

وفي بابل، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، أن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية أنباءً مفادها تعرض مدير مستشفى الهاشمية في محافظة بابل إلى هجوم مسلح، وإصابة سائقه بجروح خطرة".

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سائق مدير مستشفى الهاشمية هو من تعرض لاطلاقات نارية طائشة بالقرب من مسكنه الواقع في قضاء الهاشمية جنوبي المحافظة، وأسفر ذلك عن إصابته في منطقة الفخذ. وحالته الصحية مستقرة ويتلقى العناية الطبية اللازمة في مستشفى الهاشمية".

وأكدت قيادة الشرطة، أن "الأجهزة الأمنية المختصة باشرت على الفور إجراءاتها التحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة".