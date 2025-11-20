بمحافظتين.. مقتل شاب بسبب "كاسة لبلبي" واعتقال متهمين بحادث قتل ثانٍ

شفق نيوز- البصرة/ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الخميس، بمقتل شاب في شجار اندلع حول "كاسة لبلبي" وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً قتل في شجار اندلع في منطقة الأمن الداخلي وسط محافظة البصرة" مبيناً أن "الشجار حدث حول (كاسة لبلبي) وهي أكلة شعبية تقدم في شوارع العراق خاصة في فصل الشتاء، عبارة عن حمص مسلوق".

ولفت المصدر إلى "عناصر الشرطة قامت بتطويق المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثة لمعرفة حيثياتها".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل حول الحادث وأطرافه، أو أي معلومات حول الضحية في الحادث وعن الجناة.

من جانبها أعلنت قيادة شرطة ديالى، عن إلقاء القبض على متهمين بجريمة قتل أحد المواطنين في ناحية العبارة، بعملية أمنية وصفتها بـ"النوعية"، حيث كشفت الحقيقة في الجريمة خلال وقت قياسي.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن "مفارز الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب حادث قتل داخل ناحية العبارة، وذلك عقب ورود إخبار إلى مركز شرطة العبارة بشأن وقوع الجريمة".

وأوضحت القيادة أن "فريقا منها باشر بتنفيذ عملية تحرٍ واسعة شملت جمع المعلومات وتحليلها، ورفع الأدلة من مسرح الجريمة، والاستماع للشهود، وذلك ضمن عمل ميداني مشترك اعتمد على الجهد الاستخباري والتقني لدعم التحقيق".

وتابعت: "بعد تطويق المنطقة وتعزيز الإجراءات الأمنية، تمكنت القوة المنفذة من التوصل إلى ثلاثة متهمين وإلقاء القبض عليهم خلال وقت قياسي، ليتم إحالتهم أصولياً إلى الجهات المختصة".

وأشارت إلى أن "القضية عرضت على قاضي تحقيق الخفر المختص، الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 405 من قانون العقوبات، تمهيداً لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية".