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بمحافظتين.. مجهولون يفتحون نيران اسلحتهم تجاه مواطن ورجل يقتل زوجته

Category: أمـن

Date: 2022-01-24T09:34:49+0000
بمحافظتين.. مجهولون يفتحون نيران اسلحتهم تجاه مواطن ورجل يقتل زوجته

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة كربلاء اليوم الاثنين، بمقتل مواطن بهجوم مسلح وسط المحافظة، فيما قتلت امرأة شرقي بغداد. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على احد المواطنين اثناء قيادته عجلته وسط مدينة كربلاء واردوه قتيلا على الفور، فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة". 

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته، حيث لا تزال تفاصيل الجريمة غامضة".

وفي بغداد؛ ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن خلافا عائليا بين زوج وزوجته بدأ بمشادات كلامية بعدها أقدم الزوج على قتل زوجته بسلاح نوع مسدس داخل دارهم ضمن حي طارق في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

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