بمحافظتين.. مباراة كروية تنتهي بمشاجرة جماعية واعتقال قاتل بعد ساعة من جريمته

شفق نيوز- كركوك/ صلاح الدين

أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، مساء اليوم الاثنين، بإصابة ثلاثة لاعبين بجروح متفاوتة، أحدهم بحالة خطيرة، إثر مشاجرة جماعية اندلعت عقب انتهاء مباراة لكرة القدم، فيما ألقت شرطة محافظة صلاح الدين القبض على متهم بجريمة قتل في قضاء الشرقاط، خلال أقل من ساعة على وقوع الحادث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية نشبت بين عدد من اللاعبين والشبان بعد انتهاء المباراة في حي الأسرى والمفقودين وسط مدينة كركوك، قبل أن تتطور إلى مشاجرة جماعية استخدمت فيها أدوات صلبة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة".

وأضاف أن "فتى يبلغ من العمر 15 عاماً تعرّض لضربة بواسطة (بلوك) على الرأس خلال المشاجرة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتدهور حالته الصحية"، مبيناً أن "حالته غير مستقرة وتم إدخاله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم".

وأشار المصدر إلى أن "المصابين الآخرين تعرضوا إلى إصابات متوسطة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل المستشفى".

وأوضح أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ بالواقعة، وفتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب المشاجرة وتحديد هوية المشاركين فيها، فيما تم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع تجدد النزاع داخل المنطقة".

من جانبها أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل في قضاء الشرقاط، خلال أقل من ساعة على وقوع الحادث.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية القبض جرت بإشراف محافظ صلاح الدين ومتابعة ميدانية من قبل قائد شرطة المحافظة، بعد حادث مشاجرة وقع في منطقة الجميلة بقضاء الشرقاط".

وأضافت أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل المواطن أحمد محمد صالح السبعاوي، إثر تعرضه لاعتداء بواسطة آلة حادة أدت إلى وفاته".

وأكدت القيادة أن "مفارز الشرطة تمكنت من تعقب المتهم وإلقاء القبض عليه خلال مدة وجيزة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة".