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بمحافظتين .. ماكنة "دبس" و"ستوتة" تنهيان حياة شخصين وانتحار آخر بعد أبنه

Category: أمـن

Date: 2022-10-16T07:06:06+0000
بمحافظتين .. ماكنة "دبس" و"ستوتة" تنهيان حياة شخصين وانتحار آخر بعد أبنه

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الأحد، بمصرع مدنيين اثنين بحادثين منفصلين في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شابا لقي مصرعه بعد سقوطه في ماكنة صناعة الدبس في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة بعد إصابته بحروق شديدة.

وأضاف أن الشاب توفي في المستشفى بعد فشل جميع الجهود الطبية لإنقاذه جراء الحروق البليغة.

وفي حادث آخر وبحسب المصدر نفسه لقي رجل مصرعه جراء حادث دهس من قبل شاحنة كبيرة (تريلة) على طريق بغداد -كركوك قرب ناحية جديدة الشط ٢٥كم شمال غرب بعقوبة.

وذكر أن جثة الضحية نقلت إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.

وتشهد ديالى حوادث مرورية مستمرة أغلبها ضمن طريق بغداد -كركوك الممتد من ديالى الى حدود كركوك.

وفي حادث ثالث اقدم رجل يبلغ من العمر (42) عاماً على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزله في ناحية أبي غرق غربي محافظة بابل، بعد أيام من انتحار ابنه بسبب خلاف عائلي، وفقا لمصدر في الشرطة المحلية في بابل.

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