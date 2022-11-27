بمحافظتين.. فيسبوك يشعل نزاعاً عشائرياً والحبس بحق أمين صندوق سابق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باندلاع نزاع عشائري شمالي المحافظة، بسبب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع، اليوم، في قرية آل جبارة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة بين الطرفين، نتيجة الخلاف على منشور في موقع التواصل الاجتماعي".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وقامت بفرض السيطرة بعدما اتفق الطرفان على هدنة بينهما مدتها 5 ايام"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي النجف، أصدرت محكمة الجنايات بالمحافظة، حكمين قضائيين بحق أمين صندوق سابق في دائرة تقاعد النجف.

وأبلغ مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، ان "الحكم الاول، كان بواقع 10 سنوات، اما الثاني كان بواقع 6 سنوات"، مبيناً ان "المتهم تمت إدانته باختلاس أموال عامة خلال عامي 2016 و 2017".