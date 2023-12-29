بمحافظتين.. "فزعة إنسانية" تفتك بـ3 شبان ونزاع "مطيرجية" يصيب 3 أشخاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة، بمصرع وإصابة ثلاثة شبان نتيجة حادث سير مروع شمال شرق بعقوبة ضمن محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "شابين لقيا مصرعهما فيما أصيب ثالث بجروح بليغة جراء حادث دهس أثناء عبور طريق بغداد - كركوك في أطراف قضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر، أن "الحادث وقع أثناء عبور الشبان للطريق قرب تقاطع منطقة (جيزاني الجول) شمالي الخالص لمساعدة صاحب شاحنة تعطلت في الطريق، إلا أن سيارة مسرعة صدمتهم بصورة مروعة ومزقت أشلاء اثنين منهم فيما يرقد الثالث بالمستشفى لتلقي العلاج".

وما يزال طريق بغداد – كركوك، يمثل هاجس موت دائم لجميع المارين فيه، بدءاً من حدود بغداد، وصولاً إلى أطراف كركوك بسبب زخم الحركة المرورية وعدم تأهيله وتطويره بالشكل اللازم.

وفي بغداد، تسببت مشاجرة بين عدد من الأشخاص - من مربي وبيع وشراء الطيور – في منطقة الكفاح وسط العاصمة، بإصابة 3 من أطراف المشاجرة بعضهم بحالة خطرة، وفق مصدر أمني.

وأبلغ المصدر، الوكالة، أن "مشاجرة الكفاح شهدت استخدام الأسلحة البيضاء"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية تدخلت للسيطرة على الحادث".