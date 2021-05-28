بمحافظتين .. إصابة شاب أنقذ امرأة وابنتها من كلب "مسعور" وانتشال جثة مسنة

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، يوم الجمعة، بإصابة شاب بجروح بعد محاولته إنقاذ امرأة وطفلها من كلب مسعور في أطراف قضاء سامراء جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا تعرض لعضات كلب مسعور أصابته بجروح، بعدما حاول إنقاذ امرأة وطفلها من كلب مسعور في منطقة القلعة ضمن قضاء سامراء، نقل على إثرها إلى مستشفى سامراء لتلقي العلاج".

وفي حادث آخر، أصيب أشخاص عدة جراء مشاجرة في منطقة الجبيرية الثالثة في أطراف قضاء سامراء، قبل أن يتم اعتقال عدد منهم، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى، وفقا للمصدر.

إلى ذلك، أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، يوم الجمعة، انتشال جثة امرأة كبيرة في السن قضت غرقا في نهر دجلة ضمن مدينة الكوت.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوريات النجدة النهرية (مفرزة الغواصين)، وبناء على توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي أحمد صالح الزركاني، وبعد انتشال جثة المرأة، اتخذت ما يلزم من الإجراءات القانونية في مركز شرطة الكوت".