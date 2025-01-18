بمحافظتين .. شاب يقتل والده بـ"كوسرة" ومصرع طالبة جامعية بانفجار "تنور"

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان، يوم السبت، بمصرع شابة جراء انفجار تنور غازي عليها في حين أقدم شاب على قتل والده بآلة "كوسرة" كهربائية في حادثين مختلفين في محافظتي ديالى وواسط.

وذكر المصدران لوكالة شفق نيوز، أن شابة بعمر 21 سنة (طالبة جامعية) لقت حتفها بانفجار تنور نتيجة تسرب غاز واحتراقها بالكامل أثناء صناعتها للخبز في منزلها بمنطقة التحرير وسط بعقوبة بمحافظة ديالى.

وأضاف المصدران، ان شاباً يبلغ من العمر 25 عاما قتل والده الذي هو في الأربعينيات من العمر بواسطة آلة "الكوسرة" الكهربائية اثر خلافات عائلية في قضاء النعمانية التابع لمحافظة واسط، مضيفين أن الشاب اصاب نفسه بنفس الآلة.