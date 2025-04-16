بمحافظتين.. انتشال 7 جثث تحت أنقاض مدرسة وتحرير مخطوف تعرض لتعذيب وحشي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، بانتشال سبع جثث تعود إلى فترة تحرير المدينة من داعش، من جانب آخر أعلنت قيادة شرطة بغداد، تحرير مخطوف تعرض للاعتداء والضرب والقبض على خاطفيه شرقي العاصمة.

عن تفاصيل الجثث في محافظة نينوى، قال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجثث عبارة عن هياكل عظمية، وتم العثور عليها تحت أنقاض مدرسة في ناحية حمام العليل جنوبي الموصل، خلال أعمال إعمار الموقع، وتم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لإجراء فحص الحمض النووي عليها لمعرفة هوياتها".

وأشار المصدر، إلى أن "الموقع كان قد تعرض لقصف جوي، مما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل".

وعن حادث تحرير المخطوف في بغداد، ذكرت قيادة شرطة بغداد – الرصافة، أن "مفارز قسم شرطة الزوراء، وبإسناد من دوريات مركز شرطة أكد، تمكنت من تحرير أحد المواطنين الذي تعرض للخطف في منطقة البلديات، حيث جرى اقتياده من قبل مجموعة من الأشخاص إلى منطقة الرشاد".

وأضافت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وعلى ضوء المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات، واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، حيث نفذ الفريق العملية الأمنية وأسفرت عن إلقاء القبض على الجناة وتحرير المخطوف الذي تبين تعرضه للاعتداء والضرب، وتم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

ونشرت القيادة صورة عن ظهر المخطوف التي كشفت تعرضه لتعذيب قاسي حيث بدت أثار الضرب على ظهر الضحية بشكل واضح.