بمحافظتين.. الإعدام لمدان قتل "ضرة" شقيقته وامرأة تطعن زوجها وتفر لبيت اهلها

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالإعدام على قاتل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن محكمة جنايات النجف الاشرف تصدر حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بقتل ضرة شقيقته.

واضاف المصدر ان المدان قام بفتح النار على المجنى عليها وعلى أطفالها تسبب بقتل المرأة و اصابة عدد من الأطفال في ناحية الحيدرية يوم 14نيسان 2023.

وفي محافظة ذي قار؛ أفاد مصدر امني اليوم الاثنين، بأن شجارا بين زوجين تطور إلى استخدام السلاح الأبيض من قبل أحدهما.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "زوجين دخلا بشجار عنيف داخل منزلهما وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث انتهى باستخدام الزوجة السلاح الأبيض (سكين حادة) ضد زوجها"، لافتا إلى أن "الزوج نجا من محاولة القتل على يد زوجته بعدما تعرض لعدة طعنات سكين بجسده".