بمحافظتين .. العثور على جثة موظف قُتل رمياً بالرصاص وانتحار شرطي

شفق نيوز - صلاح الدين/ذي قار

أفادت مصادر أمنية، يوم الخميس، بالعثور على جثة موظف حكومي قُتل رميا بالرصاص في قضاء الشرقاط شمال مدينة تكريت، بينما أقدم شرطي منسوب الى مديرية الدفاع المدني في محافظة ذي قار على إنهاء حياته أثناء أدائه الواجب.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ العثور على جثة موظف في شعبة مجاري الشرقاط في منطقة الحاوي على ضفاف نهر دجلة بعد اختفائه قبل يومين.

وأضافت أن هذا الموظف قُتل بطلق ناري في منطقة الرأس، مشيرا الى أن قيادة الشرطة في محافظة صلاح الدين فتحت تحقيقاً بالحادث.

في غضون ذلك ذكرت المصادر، أن شرطي يعمل بصفة عقد في مديرية الدفاع المدني بذي قار اقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة (نوع مسدس) داخل صحيات المديرية الدفاع المدني التي يعمل فيها.

وبيّن أن التحقيقات الاولية تشير إلى أن سبب الانتحار حالة نفسية يعاني منها المنتسب، مردفا بالقول إنه تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.