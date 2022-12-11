بمحافظتين.. السجن لتاجر مخدرات واعتقال شخص ونجله اعتديا على شرطي مرور

شفق نيوز/ اصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الأحد، حكماً بالسجن بحق أحد تجار المخدرات في المحافظة، فيما ألقت شرطة واسط القبض على شخصين اعتديا على شرطي مرور.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن 15 عاما وغرامة 15 مليون دينار عراقي بحق متهم تمت ادانته بتجارة مادة الكريستال المخدرة في المحافظة".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2017".

من جانب آخر، أعلنت قيادة شرطة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن تخصيص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مطلوب للقضاء تجاوز على رجل الشرطة اثناء تأدية الواجب، مبينة ان هذه المبادرة جاءت بالتنسيق مع اللجنة الامنية في المحافظة.

واشارت القيادة الى ان "المتهم نذير شلال منيجر، المطلوب قضائياً بتهمة الإعتداء على رجل المرور أثناء الواجب، على من يعثر عليه او يدلي بمعلومات عن مكان تواجده له مكافأة قدرها مليونيّ دينار عراقي".

فيما أكد مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية في قيادة شرطة واسط تمكنت من القبض على المتهم هو وابنه، بعد وقت قصير من اعتدائهما على رجل المرور".