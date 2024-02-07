بمحافظتين .. اعتقال 3 متهمين بينهم امرأة بتعاطي وترويج المخدرات وآخر "منحرف عقائديا"

شفق نيوز/ افادت الشرطة الاتحادية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة بتعاطي وترويج المخدرات في بغداد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان اليوم، إن قوة من الفوج الثالث اللواء السادس الفرقة الثانية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء، تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين بينهم امرأة في منطقة (حي الجهاد) ببغداد، مطلوبين بتعاطي وترويج المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم 3 مسدسات وكمية من مادة الكريستال بالاضافة الى حبوب مخدرة وأدوات للتعاطي ومبلغ من المال.

ووفقا للبيان فقد تمت احالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم.

في غضون ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان، أن مفارز المديرية العامة للمعلومات التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي في محافظة المثنى تمكنت من اعتقال أحد عناصر “الحركة المولوية ” وبحوزته منشورات تروج للأفكار الدينية المنحرفة حيث يقوم بتوزيعها على عامة الناس.

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل.