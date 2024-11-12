بمحافظتين.. اعتقال 14 متهماً بينهم "إرهابيان" وحملة واسعة على الدراجات النارية "المخالفة"

شفق نيوز/ اعلن مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب، فيما شنت الشرطة حملة وصادرت فيها عشرات الدراجات النارية المخالفة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة مشتركة تمكنت من اعتقال شخصين مطلوبين وفق المادة 4 ارهاب صادرة بحقهما مذكرات قبض من محاكم تكريت حيث تم القبض عليهما في موقعين مختلفين وسط المحافظة".

وأضاف المصدر أن "القوة نقلت المعتقلين الاثنين الى مقر احتجاز".

وفي السياق أكد المصدر ذاته أن "شرطة صلاح الدين باشرت بأوسع حملة ضد أصحاب الدراجات النارية المخالفة والتي لم تسجل في دائرة المرور وتمكنت خلالها مصادرة عشرات الدراجات المخالفة في تكريت واقضيتها".

في حين أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اعتقال 12 متهماً بمواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة وطائرة درون ومخدرات، خلال نصب السيطرات المفاجئة.

وقالت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز عمليات بغداد المشتركة ألفت القبض على 12 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين اثنين ضبط بحوزتهما 5 جوازات سفر، 6 اجهزة دفع الكتروني بدون تخويل، فيما تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة مع طائرة مسيرة (درون)، وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها".

ولفتت إلى أنه "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية"، مشيرة إلى أن "هذه الواجبات تمت من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي الكرخ والرصافة".

في حين أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إلقاء القبض على احد الارهابيين وتاجريّ مخدرات مع تدمير عدة مضافات في عمليات متفرقة بثلاث محافظات.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات المستمرة لجهاز مكافحة الإرهاب ضد فلول عصابات داعش المنهزمة بوتيرة متصاعدة في أنحاء البلاد المختلفة، إذ تمكن الجهاز من إلقاء القبض على احد الارهابيين والذي يعمل بمنصب ما يسمى (عسكري) في داعش في محافظة الانبار".

ولفتت إلى أنه "في اطار الجهود المستمرة في مكافحة آفة المخدرات ، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة البصرة".

وبينت أن عناصر الجهاز "نفذوا عملية إنزال جوي لتطهير وتفتيش مضافات وانفاق وكهوف في محافظة كركوك أسفرت عن تدمير (7) مضافات".