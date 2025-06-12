بمحافظتين.. اعتقال عصابة نصب تستغل أسماء المؤسسات الخيرية وتاجر مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين بالمحافظة مستغلة أسماء المؤسسات الخيرية.

وقالت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريق عمل مشترك تمكن اليوم، من إلقاء القبض على شخصين يشكلان عصابة تقوم بعمليات نصب واحتيال على ضحاياهم من المواطنين مستغلين أسماء المؤسسات الخيرية لغرض أخذ مبالغ مالية كبيرة".

وبينت أن "العصابة أطيح بها بكمين مُحكم، وأُلقي القبض على المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهما مبالغ مالية، حيث دونت أقوالهما ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف على قيامهم بتنفيذ عدة عمليات نصب واحتيال في مناطق متفرقة من المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي".

من جانبها، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة البصرة، عه الإطاحة بتاجر مخدرات وضبط بحوزته على كميات من المواد المخدرة.

وقالت الوكالة، في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتخصصة بمكافحة الإرهاب في محافظة البصرة القبض على متهم مطلوب وفق المادة (28) من قانون مكافحة المخدرات".

ولفتت إلى أنه "ضبط بحوزته على مواد مخدرة نوع (كريستال) بكمية بلغت أكثر من 4 كيلوغرام وأكثر من (1000) حبة مخدرة".