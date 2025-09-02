بمحافظتين.. اعتقال شخص أطلق النار على منزل وحملة أمنية تطيح بـ 32 متهماً

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم أطلق النار على منزل وأصاب شخصاً شمال شرق مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن شخصاً أقدم على إطلاق النار على منزل في منطقة الدورة ضمن ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة، وأصاب أحد أفراد أُسرة ذلك المنزل".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المهاجم وفتحت تحقيقاً بالحادث ونقلت الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

في حين أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اعتقال 32 متهماً، بينهم 15 اجنبياً في حملة تفتيش شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ممارسة أمنية للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن منطقتي (كسرة وعطش، المعكسر) بجانب الرصافة، نتج عنها إلقاء القبض على 32 متهما، بينهم 15 أجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية".

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت كذلك عن "ضبط عدد من الأسلحة والاعتدة المختلفة وغير المرخصة بالإضافة إلى ضبط 8 عجلات غير أصولية (أدوات)".

وبينت أن الحملة نفذتها "تشكيلات الفرقة الأولى والخامسة شرطة اتحادية وباسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".