بمحافظتين .. اعتقال أشخاص حاولوا الاعتداء على مركز للشرطة وتفكيك عصابة للتسليب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن اعتقال 8 متهمين حاول بعضهم الاعتداء على مركز شرطة، فيما حاول آخرون الاعتداء على أحد المنتسبين في حادثين منفصلين في بغداد، فيما تم اعتقال عصابة لتسليب المواطنين في البصرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة ضمن قيادة شرطة الكرخ تمكنت من القاء القبض على (5) متهمين حاولوا الدخول إلى مركز شرطة ابي دشير بالقوة، وذلك على أثر جلب أحد أطراف مشاجرة حصلت ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف البيان أن "هؤلاء المتهمين الخمسة حاولوا دخول المركز وتشاجروا مع حرس باب النظام والاعتداء على المنتسبين بالسب والشتم والضرب بالأيدي، حيث كانت رد رجال الشرطة في هذا المركز بالشكل العاجل والفوري وإلقاء القبض عليهم جميعاً وإيداعهم التوقيف، كما تم تسجيل شكوى أصولية من قبل منتسبي حرس باب النظام، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المعتدين، في حين ضبطت عجلتهم أيضا".

وتابع البيان أنه "تم عرض الموضوع أمام القاضي الذي قرر توقيف المتهمين وفق احكام المادة (230 ق. ع)، وتمت إحالة الأوراق التحقيقية للمتهمين إلى مديرية إجرام الكرخ لإكمال التحقيق الأصولي".

وفي بيان منفصل للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز أوضح أن "منتسبي شرطة مركز الخضراء في جانب الكرخ، القوا القبض على (3) متهمين حاولوا الاعتداء على منتسب إثر مشكلة عائلية بينهم امام مركز الشرطة، وكذلك محاولة استدراج أحد منتسبي المركز بهدف الاعتداء عليه وضربة بالأيادي قرب المركز".

وأضاف البيان انه "تم مشاهدتهم من قبل حرس باب النظام عن طريق كاميرات المراقبة، حيث تم استنفار منتسبي المركز بالكامل وإلقاء القبض عليهم، وتم تسجيل شكوى اصولية بحقهم".

من جهته قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية ألقت القبض على (3) أشخاص يشكلون عصابة لتسليب وإرهاب المواطنين في البصرة بعد إطلاق النار عليهم بعد تسليبهم دراجاتهم واجهزة النقال وأموالهم".