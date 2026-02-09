بمحافظتين.. اعتقال "دليفري" أوصل قنبلة يدوية لمنزل ومتهمين بالتحرش

شفق نيوز- كركوك/ بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الاثنين، عن اعتقال متهم قام قبل أكثر من شهر ونصف، بإيصال قنبلة يدوية داخل صندوق على شكل "طلبية" لأحد المنازل في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة آزادي تمكنت من إلقاء القبض على سائق دراجة نارية أقدم على إيصال صندوق مغلق يحتوي بداخله رمانة يدوية إلى إحدى الدور السكنية، مدعياً أنها طلبية".

وأضاف البيان أن "المتهم جرى توقيفه أصولياً وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص".

وفي السياق، أكد المتحدث باسم شرطة كركوك العقيد عامر الشواني، لوكالة شفق نيوز، أن هذه القضية تعود إلى منتصف شهر كانون الأول من عام 2025، موضحاً أن إلقاء القبض على المتهم جاء بعد تحقيقات متواصلة ومتابعة دقيقة، أسفرت عن تحديد هويته واعتقاله في الوقت المناسب.

من جانبها أعلنت قيادة شرطة الكرخ، عن إلقاء القبض على متهمين بالتحرش ومشاجرة داخل منطقة البياع جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز قاطع نجدة البياع في قيادة شرطة بغداد الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين، على خلفية حادثتي تحرش ومشاجرة وقعتا ضمن قاطع المسؤولية".

وبينت أن "عملية القبض جاءت بعد ورود مناشدات واتصالات من المواطنين عبر رقم الإستجابة (911)، حيث تحركت دوريات النجدة على الفور إلى مكان الحادث، وتمت السيطرة على الموقف ومنع تطوره، وإلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود".

ولفتت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتسليمهم إلى المراكز المختصة أصوليًا".