بمحافظتين.. اعتداء على مواطنين أحدهما على يد "عساكر" والآخر طُعن بسكين

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بأن مواطناً من أهالي الشرقاط ومحاولة اختطافه من قبل مسلحين يرتدون الزي العسكري.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن الحقوقي علي خميس خلف، نجل الأستاذ الدكتور خميس خلف حسن، عميد كلية هندسة الشرقاط في جامعة تكريت، تعرض فجر اليوم لاعتداء عنيف من قبل مجموعة مسلحة تستقل سيارتين نوعها (تاهو) و(جكسارة)، وكانوا يرتدون الزي العسكري ومجهزين بأسلحة كاملة".

وأضاف أن "المجموعة المسلحة قامت بملاحقة المواطن طيلة فترة خروجه، ثم اعترضت طريقه واعتدت عليه باستخدام الهراوات والأوتاد، حيث بلغ عدد المعتدين أكثر من ثمانية أشخاص، وتركز الضرب على منطقة الرأس، ما تسبب له بنزيف، وكذلك كسور في اليد والظهر والقدم، في محاولة واضحة لاختطافه إلى جهة مجهولة، لولا تدخل الأهالي الذين حالوا دون ذلك، ما أجبر المعتدين على الفرار".

وبينت المصادر أن "المصاب نُقل إلى مستشفى الشرقاط، حيث أُدخل إلى قسم الطوارئ وهو تحت المراقبة الطبية في حالة خطرة".

وأشارت إلى أن "هذه ليست الحادثة الأولى، إذ سبق أن تعرض المواطن ذاته قبل نحو سبعة أشهر لمحاولة اعتداء من قبل أفراد معروفين له، تضمنت تهديداً مباشراً ومحاولة اختطاف، إلا أن وعيه القانوني ساهم في إفشال تلك المحاولة.

وفي تطورات لاحقة، أفادت عائلته بأنهم حاولوا نقله إلى مستشفى تكريت لإجراء الفحوصات المطلوبة بعد قضاء ليلة كاملة تحت المراقبة، إلا أن الطبيب المناوب ومدير المستشفى امتنعا عن إصدار كتاب إخراج أو إحالة، بعد تلقيهم اتصالًا هاتفيًا من جهة نافذة، ما أثار تساؤلات حول الضغوط التي تُمارَس لمنع علاج الضحية أو توثيق حالته رسميًا.

من جانبها، كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص أقدمَ على "طعن شخص" بواسطة سكين، جنوبي المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان ورد للوكالة، إن "فريق عمل مشترك تمكن اليوم، من القبض على شخص أقدمَ على طعن مواطن بواسطة آلة جارحة (سكين) عدة مرات جنوبي المحافظة ضمن ناحية الحمزة الغربي"، مبينة أن "العملية تمت بإشرافٍ مباشر من قِبل قائد شرطة المحافظة اللواء علي كامل الحسناوي".

وأضافت أنه "تم تطويق مكان الحادث ونقل المصاب الذي فقد الوعي متأثراً بجروحه الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، وأُلقي القبض على الجاني بوقت قياسي بالجرم المشهود، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى الجهة المختصة ضمن قاطع المسؤولية للتحقيق معه".