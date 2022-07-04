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بمحافظات متعددة وشبكتها تضم نساء.. فرقة العباس القتالية تطيح بتاجر مخدرات "خطير" 

Category: أمـن

Date: 2022-07-04T18:20:43+0000
بمحافظات متعددة وشبكتها تضم نساء.. فرقة العباس القتالية تطيح بتاجر مخدرات "خطير" 

شفق نيوز / أعلنت فرقة العباس القتالية، اليوم الاثنين، اعتقال أحد تجار المخدرات "الخطرين" ضمن قاطع مسؤوليتها، وفيما بينت أن المتهم اعترف بنقل كميات كبيرة من المخدرات عبر شبكة من النساء والرجال لمحافظات عديدة ، وصفت طريقة التهريب بأنها " احترافية".

وقالت الفرقة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوات استخبارات فرقة العباس القتالية تمكنت من إلقاء القبض على أحد تجار ومروجي المخدرات الخطرين ضمن قاطع المسؤولية الذي تمسكه الفرقة، وذلك بعد معلومات وتحريات دقيقة قادت الى الإطاحة به من خلال كمين محكم".

وأضاف البيان أن "المتهم اعترف بأنه ينقل كميات كبيرة من المواد المخدرة بالاستعانة بشبكة تهريب كبيرة من النساء والرجال في مناطق عدة تربط بين قاطع المسؤولية والموصل وكركوك والأنبار وتقوم بتهريب الآلاف من الحبوب المخدرة، وبنسبة اقل باتجاه محافظة كربلاء"، مبيناً أن "تهريب المواد المخدرة يتم عن طريق عناصر النساء بالشبكة، وبطرق احترافية".

وتابع البيان أن "المتهم أدلى بمعلومات مهمة أخرى عن طريقة التهريب والمتورطين بالتعاون مع تلك الشبكة تتحفظ الفرقة على ذكرها لأسباب امنية واستخبارية وإجراءات يتم استكمالها بهذا الملف".

وأوضحت الفرقة أن "قيادتها وجهت باعتبار المخدرات من أهم الأهداف المعادية للبلد وشعبه ولا بد من ملاحقة تجارها ضمن قواطع المسؤولية".

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