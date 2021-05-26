بما فيها الحشد الشعبي.. توجيهات عسكرية جديدة لحركة الارتال الأمنية والعسكرية ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري رفيع، يوم الاربعاء، بصدور توجيهات عسكرية جديدة لحركة الارتال الأمنية والعسكرية ببغداد بما فيها الحشد الشعبي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إنه "تم منع دخول جميع الارتال المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي او اي ارتال اخرى والتي تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية ومنع حركة الارتال المسلحة داخل مدينة بغداد الا بموافقة قيادة عمليات بغداد".

واضاف أن "قيادة عمليات بغداد حملت القطعات الماسكة المسؤولية الكاملة وتعزيز السيطرات الخارجية بقوة كافية من القطعات الماسكة".

واعتقلت قوة أمنية خاصة، مصلح فجر اليوم الاربعاء، في منطقة الدورة جنوبي بغداد بتهم تتعلق بفساد مالي وإرهاب، وفق ما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

وانتشرت اثر ذلك سيارات عسكرية لقوات الحشد الشعبي، داخل المنطقة الخضراء "شديدة التحصين" في العاصمة وسط أجواء متوترة على خلفية اعتقال قيادي في الحشد.

وكشف مصدر حكومي، لشفق نيوز، عن تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية مصلح الذي اعتقل من قبل لجنة الفريق احمد ابو رغيف.