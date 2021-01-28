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بلغت عشرات الكيلومترات.. إنجاز 40 بالمائة من خطة تجريف جزر نهر دجلة

Category: أمـن

Date: 2021-01-28T09:46:27+0000
بلغت عشرات الكيلومترات.. إنجاز 40 بالمائة من خطة تجريف جزر نهر دجلة

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الخميس، إنجاز 40 بالمائة من عمليات تجريف وفتح جزر نهر دجلة في صلاح الدين لمنع اتخاذها ملاذات و مخابئ لعناصر داعش.

وقال مدير ناحية مكيشيفة جنوب شرقي تكريت طالب محمد العيساوي لوكالة شفق نيوز؛ إن وحدات الجيش والهندسة العسكرية أنجزت 40 بالمائة من عمليات تجريف وتطهير جزر نهر دجلة الممتدة من سامراء إلى تكريت وبطول 40 كم، لمنع عناصر داعش من استغلالها ملاذات ومنطلقات للعمليات الإرهابية التي تستهدف القطعات الأمنية والمدنيين.

وأكد العيساوي؛ أن خطة التجريف ستؤمن 5 وحدات إدارية من هجمات ومخططات إرهابية، مبينا أن الخطة تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة قطعت الطريق أمام خطط داعش لتهديد حزام المدن ومحيطها.

وتسعى عناصر تنظيم داعش لإيجاد ملاذات ومقار بعيدة عن الملاحقة الأمنية في صلاح الدين لإعادة هيكلة صفوفها وتخفيف الضغط الأمني الذي تواجهه في جميع المناطق الساخنة.

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