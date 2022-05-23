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بلدة عراقية ساخنة مهددة بالسقوط بيد داعش

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T10:26:55+0000
بلدة عراقية ساخنة مهددة بالسقوط بيد داعش

شفق نيوز/ حذر مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الاثنين، من سقوط دوائر حكومية في بلدة ساخنة شمالي المحافظة بيد تنظيم داعش بسبب انعدام وغياب القوات الأمنية.

وقال مدير ناحية تلال الباج التابعة لقضاء الشرقاط، حاتم طلك الشمري، لوكالة شفق نيوز، ان "إدارة الناحية والدوائر الحكومية مهددة بالسقوط بيد عناصر داعش بسبب خلو الناحية من عناصر الشرطة والتشكيلات الأمنية بالكامل على الرغم من ان الناحية خط صد خطير وتبعد عن اماكن تواجد عناصر داعش نحو 200 متر او اكثر".

وأضاف "داعش يتربص الفرصة للانقضاض على الناحية في ظل المعطيات الأمنية المقلقة والهشة"، داعيا قيادة شرطة صلاح الدين الى "تعزيز الناحية بعناصر الشرطة المحلية والتشكيلات الاخرى لمواجهة هجمات الموت القائمة في أي لحظة".

واكد الشمري ان "تلول الباج بحاجة لعناصر امنية لتنفيذ إجراءات وتحوطات متعددة عند الطوارئ لمواجهة التهديدات وحفظ الامن وتنفيذ إجراءات حظر التجوال عند الضرورة الأمنية"، محذرا من "سقوط الناحية بيد داعش وسيطرة التنظيم على طريق بغداد – موصل الحيوي".

وكان مدير ناحية تلول الباجن حاتم طلك الشمري، قد ابلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن "عناصر داعش استغلوا العاصفة الترابية وانعدام الرؤيا وهاجموا نقطة حماية في مدخل قرية (الدرعات) جنوبي ناحية تلول الباج، ما اسفر عن إصابة عنصر من الحشد العشائري من حماية القرية".

وأضاف ان "قوات الحشد ردت على الهجوم واجبرت المهاجمين على الفرار".

وتعد ناحية تلول الباج من خطوط الصد الملتهبة شمالي صلاح الدين وجنوب شرق نينوى وتقع في قلب الطريق الرابط بين بغداد والموصل وتتتعرض لهجمات مستمرة بين الحين والأخر.

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