بلدة عراقية ساخنة تؤكد زوال خطر داعش وتحذر من أخطار الجيران

شفق نيوز/ اكدت ادارة ناحية الساحل الايسر التابعة لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين زوال خطر داعش واختفاء عناصره من عموم القرى والقصبات التابعة لها، فيما لفتت إلى أخطار امنية قائمة من المدن الغربية المجاورة.

وقال مدير الناحية جرجيس حجاب لوكالة شفق نيوز؛ إن نجاح خطة تحرير وتجريف جزيرة "كنعوص" أكبر معاقل لداعش ضمن 3 محافظات أسهم بتحقيق استقرار امني دون اي خروقات او حوادث منذ نحو 3 أشهر الى جانب اختفاء عناصر داعش في عموم القرى والقصبات.

ولفت حجاب الى وجود أخطار امنية محيطة بناحية "تلول الباج" الساخنة والحدودية مع نينوى والانبار بسبب وجود عناصر داعش في محيطها وتسللهم الى المثلث الغربي عبر الحدود السورية.

وتابع مدير الناحية؛ أن "خطط رصد وملاحقة عناصر داعش متواصلة بالتنسيق بين التشكيلات الامنية كافة في عموم المناطق المحيطة بالناحية، الى جانب التنسيق المعلوماتي مع الأهالي حيال اي تحركات ارهابية مريبة".

وأنجزت قوات الامن والحشد الشعبي، خلال الأشهر الماضية تطهير المناطق المحيطة بناحية اشور وتجريف مجموعة من الجزر التي كانت معاقل ومحطات استراحة لعناصر داعش.

يذكر ان ناحية اشور سقطت تحت سيطرة تنظيم داعش للفترة 3014 -2017 قبل أن تتمكن قوات الأمن من تحريرها في العام 2017.