بلدة عراقية تعتقل متسولات وتمنع دخولهن بعد محاولتهن اختطاف طفل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة اتخاذ اجراءات صارمة ضد المتسولات في القضاء واعتقال بعضهن ومنعهن من الدخول والتسول في القضاء.

ويأتي قرار ادارة الخالص بعد احباط محاولة لخطف طفل يبلغ من العمر 10 اعوام والذي تمكن من الفرار والافلات من الخطف.

وبحسب معلومات امنية دقيقة، فان "بعض المتسولات يحملن مواد مخدرة لتنفيذ عمليات خطف او اخلال بالامن الاجتماعي للقضاء".

وقال قائممقام الخالص عدي الخدران لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الخالص وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية ومختاري المناطق والاهالي اتخذت سلسلة اجراءات لمنع دخول المتسولات او التسول في مناطق القضاء".

واكد ان "الاجهزة الامنية القت القبض على جميع المتسولات واخرجتهن خارج القضاء مع الزامهن بتعهدات قانونية بعدم التسول داخل القضاء وبخلاف ذلك سيحالن للقضاء".

واشار الخدران الى "اطلاق خطة امنية ومجتمعية متكاملة لرصد المتسولات الغرباء والابلاغ عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن لتفادي او حوادث او خروقات تلحق الضرر بالاستقرار الامني والاجتماعي الذي يسود الخالص".

وتؤكد مصادر امنية مطلعة ان مافيات كبيرة تدير ظواهر التسول في ديالى ومحافظات اخرى لدوافع اقتصادية او امنية تحت غطاء الفقر والعوز المعيشي.