سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلدة عراقية تتلقى معلومات استخبارية تحذرُّ من سيناريو مماثل لتفجيريّ بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-22T07:14:58+0000
بلدة عراقية تتلقى معلومات استخبارية تحذرُّ من سيناريو مماثل لتفجيريّ بغداد

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم الجمعة عن اتخاذ تشديدات امنية واحترازية واسعة في مدينة الشرقاط شمالي المحافظة لمنع تكرار تفجيرات بغداد .

 وقال قائممقام الشرقاط علي دودح الجبوري لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية استنفرت جهودها وكثفت انتشارها في التجمعات المهمة ومنها "سوق الجمعة" وعلوة المواشي بعد ورود معلومات استخبارية مسبقة  بوجود هجوم ارهابي محتمل  تعد له الخلايا الارهابية".

 واكد ان "الاجراءات شملت منع دخول الغرباء وغير المعرفين لدى سكان الشرقاط الى سوق الجمعة  وتحذير المواطنين بالابلاغ عن اي غرباء او تحركات مشبوهة تحاول شن هجمات ارهابية".

واشار الجبوري الى ان تدابير الحيطة والحذر في الشرقاط تسير بشكل مثالي لمنع تكرار تفجيرات بغداد في الشرقاط  والحفاظ على الاستقرار الامني الذي يسود القضاء.

وتعرضت العاصمة بغداد لهجومين انتحاريين استهدفا اسواق "باب الشرقي" ما  خلف اكثر من 140 ضحية بين قتيل وجريح.

related

السفارة الامريكية في العراق تصدر تنبيها امنيا لمواطنيها

Date: 2020-03-14 08:52:55
السفارة الامريكية في العراق تصدر تنبيها امنيا لمواطنيها

وفاة مسؤول عسكري عراقي بفيروس كورونا

Date: 2020-09-27 08:13:52
وفاة مسؤول عسكري عراقي بفيروس كورونا

الحشد الشعبي يقول انه ينفذ عملية امنية "غير مسبوقة" في العراق

Date: 2019-07-20 20:07:33
الحشد الشعبي يقول انه ينفذ عملية امنية "غير مسبوقة" في العراق

مصادر أمنية: صدور تعليمات بوضع تحصينات اضافية للمنطقة الخضراء في بغداد

Date: 2019-10-21 07:29:21
مصادر أمنية: صدور تعليمات بوضع تحصينات اضافية للمنطقة الخضراء في بغداد

بينها العراق.. هذه هي الدول الأكثر إنفاقا على السلاح في 2019

Date: 2020-02-14 17:18:40
بينها العراق.. هذه هي الدول الأكثر إنفاقا على السلاح في 2019

تركيا تعلن حصيلة "عملية المخلب": تواجدنا مستمر بكوردستان والعراق

Date: 2019-06-06 08:11:10
تركيا تعلن حصيلة "عملية المخلب": تواجدنا مستمر بكوردستان والعراق

ثمانية فصائل عراقية تعد امريكا "محتلة": العمليات التي حصلت ضدكم رد بسيط

Date: 2020-04-04 13:44:01
ثمانية فصائل عراقية تعد امريكا "محتلة": العمليات التي حصلت ضدكم رد بسيط

العراق يرسل تعزيزات بمنفذ مع ايران تحسبا من اقتحام زائرين وطهران تصدر توضيحا

Date: 2020-09-18 12:18:15
العراق يرسل تعزيزات بمنفذ مع ايران تحسبا من اقتحام زائرين وطهران تصدر توضيحا