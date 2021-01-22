بلدة عراقية تتلقى معلومات استخبارية تحذرُّ من سيناريو مماثل لتفجيريّ بغداد

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين اليوم الجمعة عن اتخاذ تشديدات امنية واحترازية واسعة في مدينة الشرقاط شمالي المحافظة لمنع تكرار تفجيرات بغداد .

وقال قائممقام الشرقاط علي دودح الجبوري لوكالة شفق نيوز، ان "الاجهزة الامنية استنفرت جهودها وكثفت انتشارها في التجمعات المهمة ومنها "سوق الجمعة" وعلوة المواشي بعد ورود معلومات استخبارية مسبقة بوجود هجوم ارهابي محتمل تعد له الخلايا الارهابية".

واكد ان "الاجراءات شملت منع دخول الغرباء وغير المعرفين لدى سكان الشرقاط الى سوق الجمعة وتحذير المواطنين بالابلاغ عن اي غرباء او تحركات مشبوهة تحاول شن هجمات ارهابية".

واشار الجبوري الى ان تدابير الحيطة والحذر في الشرقاط تسير بشكل مثالي لمنع تكرار تفجيرات بغداد في الشرقاط والحفاظ على الاستقرار الامني الذي يسود القضاء.

وتعرضت العاصمة بغداد لهجومين انتحاريين استهدفا اسواق "باب الشرقي" ما خلف اكثر من 140 ضحية بين قتيل وجريح.