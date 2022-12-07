بلدة ساخنة في صلاح الدين تودع هجمات داعش وتؤمن طريقاً مع الأنبار

شفق نيوز/ أكدت ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي شمال غربي صلاح الدين، يوم الأربعاء، زوال وانعدام الحوادث الأمنية والإرهابية منذ أكثر من 6 أشهر، وتأمين طريق استراتيجي يربط المحافظة مع الأنبار.

وقال مدير الناحية، عزام كامل طويسان، لوكالة شفق نيوز، إن "ناحيته ودعت هجمات وتعرضات داعش منذ اكثر من 6 اشهر ولم تسجل اي حوادث او تعرضات ارهابية طيلة الاشهر الماضية بعد تعزيز القطعات الامنية وتكثيف الضربات الاستباقية بالتنسيق بين القطعات الامنية في صلاح الدين - قضاء بيجي واطراف قضاء حديثة في الانبار".

وأشار، إلى "تأمين طريق الصينية - حديثة الرابط بين صلاح الدين والأنبار بالكامل وتنظيم انتشار النقاط الأمنية المرابطة والدوريات المستمرة التي منعت بقايا داعش من الظهور أو أي محاولات لشن تعرضات وهجمات إرهابية".

وأضاف طويسان أن "ناحية الصينية ودعت التعرضات الإرهابية ولا عودة لها، وتنعم باستقرار أمني في عموم مناطقها وأطرافها على الرغم من موقعها الساخن المحاذي لمعاقل وبؤر داعش".

وتأسست ناحية الصينية عام 1976 وتقع شمال غرب بيجي على بعد 10 كم وتتبعها إدارياً وكانت في حينها قرية صغيرة تضم بيوتات عدة، ونتيجة لتطور العمل الحاصل فيها من قبل شركة نفط العراق إزداد عدد نفوسها وأصبحت تضاهي جميع القرى بعدد سكانها.