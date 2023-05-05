بلجيكا تعتقل عراقياً يشتبه تورطه بتفجيرات في بغداد أوقعت مئات الضحايا

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة البلجيكية مشتبها به يحمل الجنسية العراقية يعتقد انه متورط في سلسلة تفجيرات وقعت في بغداد في إطار خلية تابعة لتنظيم القاعدة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المعتقل مقيم في بلجيكا منذ العام 2015، ومن المعتقد انه مسؤول جزئيا عن عدة تفجيرات استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد في عامي 2009 و 2010، مما ادى الى مقتل 376 شخصا على الاقل وجرح اكثر من 2300 آخرين.

ونقل التقرير عن بيان للمدعي العام البلجيكي ان هذه الهجمات نفذت من خلال سيارات مفخخة ضد العديد من المباني الحكومية وغيرها.

واشار البيان الى ان المشتبه به والذي لم تنشر اسمه، من مواليد العام 1979 ، وكان قد اعتقل في 3 مايو/ايار الحالي، وتم توجيه اتهامات له بالضلوع بعدة جرائم قتل لاهداف ارهابية، بالاضافة الى المشاركة في نشاطات مجموعة ارهابية، والتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.