بلا خسائر .. عبوة وهمية في شارع فلسطين وأخرى بمنزل موظف بالوقف السني

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، برفع خبراء متفجرات "جسمين غريبين" احدهما استهدف منزل موظف في الوقف السني من دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "جسماً غريباً انفجر، اليوم، داخل مرآب (كراج) تابع، لموظف في الوقف السني بمنطقة الصليخ، شمالي بغداد، من دون وقوع إصابات أو أضرار بشرية مادية".

وأضاف المصدر أن "فريقا من صقر بغداد المتخصص برفع المتفجرات رفع جسما غريبا ضمن منطقة شارع فلسطين وتحديدا قرب ساحة بيروت، شرقي بغداد"، مبينا أن "حسب خبراء المتفجرات فقد تبين انها عبوة وهمية خالية من المواد المتفجرة تم رفعها بدون اضرار او خسائر.