بلاغ من فتاة مختطفة يطيح بخاطفها جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، مساء الاثنين، إلقاء القبض على متهم لارتكابه جريمة خطف فتاة بعمر 11 عاماً، بعد تقدم الأخيرة ببلاغ حول خطفها خلال تواجدها في أحد المزارات جنوب الناصرية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إجراءات دقيقة وعاجلة اتخذتها مفارز المديرية، وخلال وقت قياسي تم إلقاء القبض على المتهم (م.ص.ع) تولد 1987 يسكن الناصرية حي سومر ويعمل موظفاً حكومياً".

وأضافت أن "المتهم اعترف خلال التحقيق أنه استدرج المدعية وقام بحجزها داخل محل سكناه وحاول اغتصابها إلا أنها لم تسمح له ومنعته من الاعتداء عليها وخلال ذهابه في اليوم الثاني إلى عمله هربت من الدار التي كانت محتجزة داخلها".

ودونت أقوال المتهم بالاعتراف قضائياً، وقرر قاضي التحقيق توقيفه استناداً إلى المادة المادة 422 من قانون العقوبات العراقي، لإكمال التحقيق أصولياً، وفق بيان المديرية.