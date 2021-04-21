بلاغ أمني يحبط "أكبر" عملية سرقة لمبنى حكومي قيد الإنشاء جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بإحباط "أكبر" عملية سرقة لمبنى حكومي قيد الانشاء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية أحبطت أكبر عملية سرقة لمبنى المحافظ الجديد (قيد الانشاء) وسط مدينة الناصرية بواسطة عدد من الدراجات النارية (نوع ستوتة)"، لافتا إلى أن "عملية الاحباط نفذت عن طريق بلاغ أمني عاجل من إحدى السيطرات الأمنية القريبة من موقع الحادث".

وبين ،أن "القوة اعتقلت 3 دراجات نارية (نوع ستوتة) وسائقين اثنين، فيما لاذ آخرون بالفرار من القوات الأمنية "، مبينا أن" المواد المسروقة من الموقع الحكومي كانت عبارة عن شبابيك وابواب رئيسية داخل المبنى (باهظة الثمن)".

وأضاف المصدر ، أن" المتهمين تم نقلهم إلى مركز المكافحة من قبل شرطة النجدة، لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم، حتى ينالوا جزاءهم العادل".