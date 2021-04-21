سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلاغ أمني يحبط "أكبر" عملية سرقة لمبنى حكومي قيد الإنشاء جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-21T11:18:44+0000
بلاغ أمني يحبط "أكبر" عملية سرقة لمبنى حكومي قيد الإنشاء جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بإحباط "أكبر" عملية سرقة لمبنى حكومي قيد الانشاء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية أحبطت أكبر عملية سرقة لمبنى المحافظ الجديد (قيد الانشاء) وسط مدينة الناصرية بواسطة عدد من الدراجات النارية (نوع ستوتة)"، لافتا إلى أن "عملية الاحباط نفذت عن طريق بلاغ أمني عاجل من إحدى السيطرات الأمنية القريبة من موقع الحادث".

وبين ،أن "القوة اعتقلت 3 دراجات نارية (نوع ستوتة) وسائقين اثنين، فيما لاذ آخرون بالفرار من القوات الأمنية "، مبينا أن" المواد المسروقة من الموقع الحكومي كانت عبارة عن شبابيك وابواب رئيسية داخل المبنى (باهظة الثمن)".

وأضاف المصدر ، أن" المتهمين تم نقلهم إلى مركز المكافحة من قبل شرطة النجدة، لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم، حتى ينالوا جزاءهم العادل".

related

اربعة اشخاص يجهزون على شاب طعناً بسكاكين جنوبي العراق

Date: 2021-01-17 07:52:58
اربعة اشخاص يجهزون على شاب طعناً بسكاكين جنوبي العراق

العثور على جثة موظف غريق.. وحالة انتحار جديدة في ذي قار

Date: 2021-04-13 18:16:48
العثور على جثة موظف غريق.. وحالة انتحار جديدة في ذي قار

القبض على احد الهاربين من سجن قضاء الاصلاح في ذي قار

Date: 2020-11-14 16:59:41
القبض على احد الهاربين من سجن قضاء الاصلاح في ذي قار

بحادثة غريبة .. تلفزيون يقتل طفلاً وفتاة تنتحر واعتقال والدها في ذي قار

Date: 2021-03-28 09:33:23
بحادثة غريبة .. تلفزيون يقتل طفلاً وفتاة تنتحر واعتقال والدها في ذي قار

بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عراقية قيمتها 200 مليون دولار

Date: 2020-02-08 13:15:45
بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عراقية قيمتها 200 مليون دولار

فشلت عملية انقاذه.. انتحار شاب جنوبي العراق

Date: 2021-02-17 18:35:57
فشلت عملية انقاذه.. انتحار شاب جنوبي العراق

مقتل ثلاثة اشقاء على يد عمهم بنزاع على قطعة ارض جنوبي العراق

Date: 2020-08-28 12:57:18
مقتل ثلاثة اشقاء على يد عمهم بنزاع على قطعة ارض جنوبي العراق

بعدما اعتبرت انتحاراً.. كشف ملابسات جريمة "غسل عار" مروّعة في ذي قار

Date: 2021-03-10 12:16:52
بعدما اعتبرت انتحاراً.. كشف ملابسات جريمة "غسل عار" مروّعة في ذي قار