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بلاغ للأجهزة الأمنية بمنع دخول أي "غريب" إلى الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-06-24T08:17:38+0000
بلاغ للأجهزة الأمنية بمنع دخول أي "غريب" إلى الأنبار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة الأنبار، يوم الجمعة، بصدور قرار من السلطات الأمنية، ينص على منع دخول أي شخص إلى المحافظة، من القادمين من بقية محافظات البلاد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "اللجنة الأمنية في الأنبار، وجهت القوة الماسكة لـ(سيطرة الصقور)، وهي النقطة الفاصلة بين محافظتي الأنبار وبغداد، بمنع دخول أي من سكان المحافظات الأخرى".

وأضاف المصدر، أن "البلاغ أكد على ضرورة التأكد من بطاقة سكن القادمين إلى المحافظة، والسماح بدخول الأنباريين فقط"، مشيراً إلى أن "القرار صدر خلال ساعات متأخرة من مساء الخميس، وينتهي لغاية الساعة 12:00 ليلاً من يوم الأحد".

وحول السبب وراء القرار آنف الذكر، ذكر مسؤول محلي في ديوان محافظة الانبار، للوكالة، أن "اللجنة الأمنية، أقرت بذلك بعد ورود معلومات تفيد بقيام الناشط (ضرغام ماجد)، بالعمل على دس متظاهرين لدخول المحافظة على شكل أفراد، لتنظيم تظاهرة داخل الأنبار".

يذكر أن الناشط (ضرغام ماجد)، ومن معه، يحاولوا منذ شهور، تنظيم تظاهرات لهم في محافظة الأنبار، معقل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

 

 

 

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