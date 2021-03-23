بلاغ كاذب عن عجلة مفخخة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بتلقي السلطات بلاغ عن وجود عجلة مفخخة وسط العاصمة بغداد.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا حول العثور على عجلة مفخخة ضمن ساحة التحرير وسط بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه بعد تدقيق المعلومة اتضح وجود عجلة متروكة ضمن مقتربات ساحة التحرير، وعلى الفور تم استدعاء خبير المتفجرات الذي بدوره قام بفحص العجلة.

وأوضح المصدر أن العجلة كانت خالية من المواد المتفجرة، مشيرا إلى أن العجلة تم رفعها وفق إجراءات أصولية.

ولقي شخص حتفه وأُصيب آخر في وقت سابق من اليوم نتيجة انفجار بغداد الذي وقع عبر دراجة نارية، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي.