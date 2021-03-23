سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بلاغ كاذب عن عجلة مفخخة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-23T10:16:42+0000
بلاغ كاذب عن عجلة مفخخة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بتلقي السلطات بلاغ عن وجود عجلة مفخخة وسط العاصمة بغداد.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا حول العثور على عجلة مفخخة ضمن ساحة التحرير وسط بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه بعد تدقيق المعلومة اتضح وجود عجلة متروكة ضمن مقتربات ساحة التحرير، وعلى الفور تم استدعاء خبير المتفجرات الذي بدوره قام بفحص العجلة.

وأوضح المصدر أن العجلة كانت خالية من المواد المتفجرة، مشيرا إلى أن العجلة تم رفعها وفق إجراءات أصولية.

ولقي شخص حتفه وأُصيب آخر في وقت سابق من اليوم نتيجة انفجار بغداد الذي وقع عبر دراجة نارية، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

في 3 محافظات.. نجاة محامٍ من اغتيال وإنقاذ شخصين من الانتحار ومقتل آخر بنزاع

Date: 2021-03-12 13:52:18
في 3 محافظات.. نجاة محامٍ من اغتيال وإنقاذ شخصين من الانتحار ومقتل آخر بنزاع

عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

Date: 2019-09-11 10:32:40
عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

إصابة اثنين بجروح بنزاع عشائري جديد في مدينة الصدر شرقي بغداد

Date: 2021-02-06 10:57:29
إصابة اثنين بجروح بنزاع عشائري جديد في مدينة الصدر شرقي بغداد

مصادر: مقتل شخص واصابة أكثر من 90 اخرين باحتجاجات بغداد

Date: 2019-11-02 18:36:47
مصادر: مقتل شخص واصابة أكثر من 90 اخرين باحتجاجات بغداد

مصدر: أسلحة وقنابل يدوية ومولوتوف بخيام مجاورة لمكتب رئيس مجلس الوزراء

Date: 2020-10-25 06:57:41
مصدر: أسلحة وقنابل يدوية ومولوتوف بخيام مجاورة لمكتب رئيس مجلس الوزراء

تفجير يستهدف مول "السوق الحرة" للمشروبات الكحولية وسط بغداد

Date: 2020-06-23 09:42:12
تفجير يستهدف مول "السوق الحرة" للمشروبات الكحولية وسط بغداد

الدفاع المدني ينقذ محتجزين داخل بناية لصياغة الذهب اندلع فيها حريق ببغداد

Date: 2020-09-06 14:33:16
الدفاع المدني ينقذ محتجزين داخل بناية لصياغة الذهب اندلع فيها حريق ببغداد