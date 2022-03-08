بلاغ عن استهداف بغداد بسيارة مفخخة: معلومات مغلوطة كادت تؤدي الى اعتقال أبرياء

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، بأن معلومات مغلوطة عن التحضير لعملية استهداف العاصمة بغداد بسيارة مفخخة، كادت أن تؤدي إلى اعتقال رجل وابنه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "معلومات تفيد بنية عصابات داعش الإرهابي استهداف محافظة بغداد عن طريق عجلة مفخخة تحمل لوحات تسجيل بغداد".

وأضاف المصدر؛ أن "القوات الأامنية باشرت على الفور البحث والتحري عن العجلة وفق لوحات تسجيلها، ووردت معلومات استخباراتية بوجود عجلة نوع كيا بستا موديل ١٩٩٤ زرقاء اللون عليها مؤشرات أمنية ضمن منطقة الشعب، وتم على الفور تم التوجه الى عنوان صاحب العجلة يسكن حي الجزائر واتضح بعد التحري عن العنوان أن ساكن الدار المدعو(ع. ج) عمله (متقاعد) وتبين أن العجلة تعود له ويمتلكها منذ العام ١٩٩٥ وبعد الاستفسار عن العجلة تبين أنها بحوزة ولده المدعو(م. ع) عمله (مدرس) يسكن منطقة حي البساتين"، مشيرا إلى أن "المدعو (م) يستخدم السيارة للذهاب بها إلى عمله وينقل بعض المدرسات معه مقابل أجر شهري".

وتابع المصدر؛ أن القوة الأمنية قامت بفحص العجلة من الخارج والتأكد من رقم العجلة تبين أنها تحمل نفس الرقم الوارد بالمعلومات والتأكد من رقم الشاصي واخذ بعض القطات من الصور للعجله وتم تفتيشها من الخارج فقط ولم نستطيع تفتيشها من الداخل لعدم وجود الجهد الهندسي فقط تم ملاحظتها".

وفي سياق آخر؛ قال المصدر؛ أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر استهداف عجلة بعبوة لاصقة ضمن منطقة حي العامل غربي العاصمة بغداد.

واشار إلى أنه بعد التدقيق بالمعلومات تبين وجود احتراق جزئي لعجلة من الامام نوع هونداي عائدة لضابط برتبة مقدم في جهاز مكافحة الارهاب يسكن المنطقة أعلاه، حيث تم إخماد النيران بداخلها دون اصابات تذكر".