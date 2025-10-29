بلاغ بالتهديد .. إطلاق نار قرب مكتب مرشح للانتخابات جنوب غربي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإطلاق نار قرب مكتب أحد مرشحي كتلة "صادقون" التي تمثل جماعة "عصائب اهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، وذلك جنوب غربي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب ادعائه وتقديمه بلاغاً في مركز الشرطة، تعرض مكتب أحد مرشحي كتلة (صادقون) الى اطلاق نار بالهواء من قبل شخص يستقل دراجة نارية نوع (تكتك) ضمن منطقة حي العامل، جنوب غربي بغداد".

وأضاف أن "الحادثة لم تسفر عن إصابات تذكر، فيما سارعت القوات الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.