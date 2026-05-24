"بكمين ودون أدنى مقاومة".. الإطاحة بإرهابيين شرقي صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخصين متهمين بالإرهاب شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء التاسع التابع لقيادة عمليات الشمال وشرق دجلة، نفذت عملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن اعتقال المطلوبين".

وأضاف البيان أن "العملية جرت بتنسيق مشترك مع مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب قضاء الدور، وبعد متابعة ميدانية مكثفة، حيث تمكنت القوة من استدراج المطلوبين إلى كمين محكم أدى إلى القبض عليهما من دون مقاومة".

وأشار إلى أن المعتقلين مطلوبان للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وقد جرى تسليمهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.