بكمين أمني .. مقتل "داعشي" ومطاردة آخر في أطراف سامراء 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بمقتل أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي ومطاردة آخر بكمين أمني جنوب شرق سامراء جنوب شرق تكريت مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن قوة من استخبارات لواء ٣١٣ التابع لقيادة عمليات سامراء لسرايا السلام تمكن بكمين أمني من قتل عنصر من داعش ومطاردة آخر في منطقة (جلام سامراء)، جنوب شرق قضاء سامراء.

وأضاف، أن قوات السرايا تواصل مطاردة الداعشي وتمشيط محيط الحادث، فيما حضرت قوة إسناد مشتركة إلى مكان الحادث.

وتشهد أطراف سامراء حوادث وهجمات لعناصر "داعش" بسبب وجود بؤر إرهابية للتنظيم في القرى والمناطق الوعرة إلى جانب ضعف التواجد الأمني.