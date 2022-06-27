بكمين أمني.. اعتقال تاجر مخدرات بحوزته "7 كغم" من الكريستال حاول نقلها الى ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-06-27T16:05:01+0000
بكمين أمني.. اعتقال تاجر مخدرات بحوزته "7 كغم" من الكريستال حاول نقلها الى ميسان

شفق نيوز / أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، باعتقال تاجر مخدرات بحوزته أكثر من ٧ كيلو غرام من مواد يشتبه بأنها مادة الكريستال المخدرة حاول نقلها داخل الى محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه" وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن شرطة محافظة ميسان من القاء القبض على أحد تجار المخدرات أثناء محاولته نقل مواد مخدرة الى المحافظة بعد نصب كمين محكم له".

وأضاف البيان أن "القوة ضبطت بحوزة التاجر أكثر من 7 كيلو غرامات من مادة بلورية الشكل يشتبه بها مادة الكرستال المخدرة"، لافتاً الى "احالته الى القضاء وجرى توقيفه وفق أحكام المادة 28 مخدرات".

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