بكمين محكم في بابل.. القبض على متاجرين بالآثار وضبط 5 قطع أثرية

شفق نيوز– بابل

أعلنت قيادة الشرطة في بابل، يوم الأحد، القبض على متاجرين بالآثار وضبط 5 قطع أثرية بالمحافظة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بإشراف مباشر من قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي كامل الحسناوي، وبناءً على معلومات دقيقة، تمكنت مديرية مخابرات بابل من الإطاحة بشبكة متاجرة غير قانونية بالآثار، وضبط خمس قطع أثرية خلال عملية أمنية نفذت اليوم.

وجاءت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي التحقيق المختص، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك مع مفارز مكافحة الجريمة المنظمة، ونصب كمين محكم استدرج من خلاله المتهمين من بغداد إلى بابل.

وأشار البيان، إلى أن القوات الأمنية القت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما القطع الأثرية التي، وفق المعلومات الأولية، جُلبت من محافظة كركوك.

وتمت إحالة المتهمين، وفق البيان، إلى الجهات التحقيقية في مديرية استخبارات الجريمة المنظمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.