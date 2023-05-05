بكمين محكم.. اللواء 25 يحبط إنشاء خط تهريب بديل للسكراب غربي بغداد

شفق نيوز/ تمكن اللواء 25 التابع للقوات البرية العراقية يوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب "سكراب" في كمين محكم.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من تمكن نفس القوة من منع عمليات تهريب السكراب من خلال سيطرة 75 الجنوبية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة بإشراف مباشر من قبل آمر لواء 25 فرقة 17 العقيد ركن علي عبد الرزاق عبد تتمكن من ضبط عجلتين محملتين بالسكراب محاولين أصحابها التهريب عن طريق الطريق الدولي السريع من ابو غريب"، مشيرا إلى ان العملية تمت من خلال نصب كمين محكم ومراقبة استمرت لساعات.

ولفت المصدر إلى ان عملية التهريب تم تحويلها على هذا الطريق بعد أن تمت السيطرة على التهريب من سيطرة 75 الجنوبية.